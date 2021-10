Tous les chemins mènent au Clou de Fourchette

Après avoir fait la joie de quelques belles tables parisiennes, comme Ledoyen ou l’Escargot Montorgueil, le chef ouvre Le Clou, rue Cardinet, en 1997. L’éponymie le poursuit avec bonheur jusqu’à ce nouveau Clou, de fourchette celui-là, sans oublier les apparitions gourmandes sur France 2 dans l’émission C’est au programme, animée par Sophie Davant. Rien d’étonnant : l’homme est jovial et généreux à l’instar de sa cuisine, gourmande, très inspirée, 100 % maison, qui va parfaitement au teint de ce bistrot chic qui fait actuellement bouger les Batignolles. Repaire de copines et de copains, haut en couleurs et en convivialité, le Clou de Fourchette est une adresse magique qui fait figure de référence.



Christian Leclou est un hôte formidable de gentillesse qui entretient avec les produits stars une étonnante complicité. Au terme d’un casting haut de gamme, il distribue les rôles, improvisant au quotidien de savantes associations avec une qualité constante : os à moelle-escargots petits gris ; chèvre frais- betteraves-vinaigrette de pommes verte ; la noix de Saint-Jacques de Saint Brieuc (elle arrive bientôt !)-risotto crémeux. Sans parler des terrines, du foie gras de canard, de l’épaule d’agneau, de la côte de bœuf... Tout est beau et bon ! En fin de repas, mention spéciale pour le gros baba et son vieux rhum… Et tout cela pour des prix qui ne se prennent jamais pour des divas ! Belle carte des vins, avec une quarantaine de références –une douzaine au verre–, du vin de pays aux crus classés.