Tournée Africaine...

Après Dakar, Barack Obama s’est rendu en Afrique du Sud et clôturera son périple en Tanzanie. L’obsession sécuritaire de Washington - qui a envoyé à Dakar des agents de renseignement, des tireurs d’élite et un navire de guerre pour ratisser les eaux au large de la capitale - a surpris, mais n’a pas empêché le président de se rendre dans des lieux hautement symboliques pour exprimer son attachement à ce continent. M.Obama a fait connaître son optimisme face aux perspectives de croissance - 7% prévu par l’UEMOA en 2013-.

Le successeur de Georges Bush a réaffirmé son amitié au peuple Africain et a invité les dirigeants à Washington, en 2014. Un événement qui ouvrira un nouveau chapitre dans la relation entre les États-Unis et l’Afrique. En Afrique du Sud, le président américain n’a pas manqué de se recueillir dans l’une des anciennes cellules de Nelson Mandela, avant d’affirmer son profond respect pour ce héros de la lutte anti-apartheid.

Il a ainsi déclaré : « Au nom de notre famille, c’est remplis d’une profonde humilité que nous nous tenons ici, où des hommes d’un tel courage ont fait face à l’injustice et ont refusé de plier ». Il a exhorté la jeunesse à s’inspirer du père de la Nation sud-africaine, cette légende vivante, qui a su imposer au reste du monde des valeurs d’intégrité, de combativité et de générosité.



Une tournée ponctuée d’émotions et source d’inspiration, - avec un arrière-plan économique et un rapport de force « diplomatique » entre les USA et la Chine - qui présage d’un bel avenir pour ce continent en pleine expansion.