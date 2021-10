Tourisme : un plan qui doit encore être amélioré pour le Medef

Alors que l'activité reprend progressivement, le secteur du tourisme et de l'événementiel est lui toujours à l'arrêt. Il fallait impérativement donner une date de reprise pour que l'espoir renaisse.

La proposition formulée par le Medef de réouverture différenciée selon la situation sanitaire a été entendue, avec un horizon d'ouverture fixé au 2 juin pour les zones vertes. Cela permet de lever l'incertitude à laquelle étaient confrontés les entreprises et tous les Français à la veille de la saison estivale. Le syndicat patronal espère que le même principe sera retenu pour les secteurs de l'événementiel et du spectacle à un terme le plus rapproché possible.

L'exonération complète des charges patronales ainsi que la prolongation de l'indemnisation de l'activité partielle vont dans le bon sens mais le Medef demande à ce que ces dispositifs s'inscrivent dans la durée. Les mesures de nature à stimuler la demande, comme le déplafonnement du titre restaurant, sont également à encourager pour permettre une reprise rapide.

Ce plan est nécessaire pour sauver une filière aujourd'hui en péril mais il ne suffira pas à couvrir toutes les pertes du secteur. Certaines entreprises, de par leur taille ou leur secteur, se retrouvent exclues des dispositifs de soutien, créant ainsi de nouveaux effets de seuil. De plus, les secteurs connexes dont l'activité est très liée au tourisme (autocars, taxis, fournisseurs des hôtels et des restaurants...) ne sont pas pris en compte alors qu'ils sont frappés de plein fouet par l'arrêt brutal de l'activité touristique.

Le Medef rappelle aussi que le tourisme est un fleuron de l'économie française qui représente près de 8 % de notre richesse et 2 millions d'emplois directs ou indirects sur l'ensemble du territoire. Nous devons donc rester mobilisés pour lui permettre un rebond rapide et envisager des vacances dans les meilleures conditions possibles.