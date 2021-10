Tourisme responsable : plus de 12 millions d'euros économisés grâce à l'échange de maisons

HomeExchange avance ce chiffre de 12 millions d'économie en se basant sur une étude Ipsos/Europe Assistance selon laquelle l'échange de maison permet en effet de réaliser 30 % d'économies en moyenne sur le budget hébergement, et que le budget vacances des Français en 2019 s'élevait à 2 201 euros par foyer.

Plus de 18 000 Français se sont inscrits sur HomeExchange depuis début mai

Si un changement sociétal s'opérait déjà depuis quelques années sur le marché en faveur d'un tourisme plus responsable, tout s'accélère aujourd'hui. Le changement de comportements et d'attentes sur la façon de consommer le voyage est notable. Les voyageurs sont en effet de plus en plus en quête d'une expérience humaine authentique, riche et unique, hors des sentiers battus et du tourisme de masse.

L'échange de maisons s'inscrit au cœur des nouvelles attentes des vacanciers puisque depuis début mai, en France, plus de 18 000 membres se sont inscrits sur HomeExchange et le nombre de nouveaux membres par jour a été multiplié par 5, de début mai à fin juillet.

« De plus en plus de Français optent pour le ‘slow tourisme', dans l'objectif de ré-apprivoiser le temps long. Ce besoin de décélération occupe une place de choix dans les tendances touristiques et fait prendre de la vitesse à l'échange de maisons qui permet des expériences de voyages basées sur la confiance et l'hospitalité », déclare Charles-Edouard Girard, cofondateur de HomeExchange.

Rendre possible le tourisme responsable et accessible à tous

En parallèle, les conséquences économiques de la crise sanitaire touchent à date 4 Français sur 10, et creusent davantage les inégalités selon les résultats de la 9e édition du baromètre annuel Cofidis/CSA. Le tourisme responsable étant réservé à un certain niveau de budget, la priorité est donc, pour HomeExchange, de le rendre plus accessible afin de permettre à tout un chacun de voyager de manière plus durable.

« Le tourisme responsable ne doit pas être réservé à une élite. Les Français, dont le porte-monnaie a été directement impacté cette année et dont la prise de conscience écologique est grandissante, veulent voyager en respectant l'environnement, l'authenticité des lieux et les communautés qu'ils visitent. L'échange de maisons est l'une des seules solutions, à prix accessible et permettant de partir en vacances de manière responsable. Cet été, grâce à l'échange de maisons, nos membres économiseront plus de 12 millions d'euros. Nous sommes convaincus que c'est grâce à l'accessibilité du prix ainsi que grâce à la flexibilité de nos garanties que l'échange de maisons constitue un choix de premier ordre pour les Français aujourd'hui », ajoute Charles-Edouard Girard.