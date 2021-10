Tourisme : le Gouvernement annonce un plan d'urgence de 18 milliards d'euros

A la sortie du comité interministériel dédié au tourisme, Édouard Philippe a annoncé un plan d'urgence de relance du secteur représentant « pour les finances publiques un engagement de 18 milliards d'euros » et la possibilité pour les Français de partir en vacances cet été.

« Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne, alors même que c'est un des fleurons de l'économie française, son sauvetage est donc une priorité nationale », a déclaré le Premier ministre.

En effet, qu'il s'agisse des voyagistes, des hôteliers ou des restaurateurs, toute la filière est à l'arrêt depuis l'annonce du confinement et près de 62 000 entreprises se sont tournées vers les prêts garantis par l'Etat pour survivre à la crise.

Plan d'aide « massif »

Cette aide d'urgence étant désormais débloquée, le Gouvernement va s'atteler à « accompagner à la fois la reprise, puis la relance d'un secteur ». Les principaux acteurs de l'effort d'investissement de l'Etat seront la Banque des Territoires et BpiFrance « qui ont formalisé un plan de relance Tourisme commun de plus de trois milliards d'euros de financements entre aujourd'hui et 2023 », a précisé Édouard Philippe, et qui prendra la forme de prêts et d'investissements en fonds propre.

Des mesures gouvernementales qui engagent les finances publiques à hauteur de 18 milliards d'euros.

Suivant le même objectif de soutien du secteur, les mesures de chômage partiel sont prolongées jusqu'à la fin de l'année 2020 pour les entreprises du tourisme et de l'événementiel et le recours au fonds de solidarité, pour celles du secteur de l'hôtellerie-restauration, de l'événementiel, du sport et de la culture, est prolongé jusque fin septembre.

Départ possible en vacances cet été

Autre annonce d'Edouard Philippe, les départs en vacances cet été seront possibles au mois de juillet et d'août « sous réserve de possibles restrictions très localisées » selon l'évolution du virus d'ici là. Les Français peuvent donc prendre leurs réservations dès maintenant.

Par ailleurs, le Premier ministre a précisé que les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie se sont engagés à rembourser intégralement les clients si cette évolution les contraignait à annuler leur départ en vacances.