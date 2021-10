Tourisme : 552 millions d'euros de prêts garantis aux entreprises du secteur

Selon Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, plus de 552 millions d'euros ont d'ores et déjà été accordés aux entreprises du secteur touristique pour les aider à gérer l'impact de la crise sanitaire actuelle.

« Environ 11,5 % des dossiers déposés pour des prêts garantis concernent le secteur Tourisme », a indiqué Jean-Baptiste Lemoyne, à l'issue d'une réunion du comité de filière tourisme, alors que les voyagistes, l'hôtellerie-restauration et les transporteurs, notamment, sont sévèrement touchés. Le ticket moyen s'établit à 140 000 euros, « ce qui veut bien dire que l'on s'adresse aux PME, car le prêt garanti peut aller jusqu'à 25 % du chiffre d'affaires », a t-il précisé.

Pour l'Ile-de-France, « les montants déjà accordés pour les entreprises du secteur du tourisme s'élèvent à 145 millions d'euros », tandis qu'ils sont de « 69 millions d'euros pour la Nouvelle Aquitaine, 48 millions pour le Grand Est ou encore 35 millions pour le Sud », a détaillé le secrétaire d'Etat. Au total, 552 millions d'euros de prêts garantis ont été accordés au niveau national. Récemment, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a indiqué qu'un total de 20 milliards d'euros de prêts garantis avait été demandé par plus de 100 000 entreprises en huit jours.

Jean-Baptiste Lemoyne a également annoncé le report au 25 avril du G20 du Tourisme, initialement prévu par visioconférence le 9 avril.

« L'économie du tourisme est une des plus mondialisées, il sera notamment important d'être coordonnés sur les aspects de la relance et de la reprise, en évitant tout dumping qui fragiliserait encore plus la filière », a résumé le secrétaire d'Etat, soulignant qu'il faudrait « éviter une guerre des prix : des destinations pourraient être tentées de se relancer par des prix très agressifs ».

Le secrétaire d'Etat n'a pas souhaité faire de pronostics sur la reprise de l'activité touristique : « la priorité est tout d'abord sanitaire, on est dans un suivi jour par jour, semaine par semaine, il est trop tôt pour se prononcer ».