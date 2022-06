Tour Triangle : les investigations confiées à un juge d'instruction

Les soupçons portent sur le contrat d'exploitation du Parc des expositions de la Porte de Versailles, situé dans le Sud de la capitale. La Ville de Paris avait résilié le contrat de concession attribué à la société Viparis, puis lui avait à nouveau confié l'exploitation du complexe événementiel via un bail emphytéotique à l'issue d'un appel d'offres jugé contestable.

Les délais de dépôt d'offres ont été notamment considérés comme trop courts, compte tenu de la complexité du projet. De plus, la Ville avait accepté que Viparis ne s'acquitte pas du droit d'entrée de 263 millions d'euros demandé aux candidats. En échange, cette filiale d'Unibail-Rodamco-Westfield devait renoncer à l'indemnité de résiliation anticipée du contrat initial.

En outre, le rapport considérait que le concessionnaire avait été dispensé de payer les 263 millions d'euros du droit d'entrée alors que le préjudice lié à la résiliation restait “non démontré”.

Le parquet national financier avait ouvert une enquête préliminaire pour “favoritisme” et “recel de favoritisme” en juin 2021, puis une information judiciaire en mars, a-t-il précisé, confirmant une information du Parisien. La Ville de Paris, comme Unibail-Rodamco Westfield et sa filiale Viparis, rejette les accusations et assure avoir respecté les règles de l'appel d'offres.