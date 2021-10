Tour de France du télétravail à La Défense les 24 et 25 juin

Le Tour de France du Télétravail fera une halte à La Défense les 24 et 25 juin prochains. Le Département est partenaire et installera pour l'occasion, sur le parvis, un espace de 500 m2 dont un tiers-lieu éphémère. Conférences, débats et ateliers collaboratifs seront ouverts aux employés, employeurs et habitants du quartier d'affaires.

Defacto