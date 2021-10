Tour de France de la diversité 2020 : l'accès à l'emploi dans les territoires

Pour sa 8e édition, le Tour de France de la diversité a pour objectif d'aborder la diversité, source de performance sociale et économique, selon les enjeux des territoires. Pour aider ses signataires à mettre en œuvre les engagements de la Charte de la diversité et tendre vers le management inclusif, carte blanche a été laissée aux partenaires du Tour de France et leurs parties-prenantes, pour identifier les sujets de la diversité les plus prégnants sur leurs territoires.

Le Tour de France de la Diversité 2020 est organisé par la Charte de la Diversité, avec le soutien de l'Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT) et France Télévisions.

A l'heure où l'engagement de certaines entreprises a évolué pendant la Covid-19 comme le montre l'Etude Cision/Club des Annonceurs /salon E-Marketing – 28 % d'entre elles ayant changé d'engagement prioritaire, l'engagement pour « la promotion de la diversité ou l'inclusion » n'étant plus choisi que par 9 % seulement, il est important de maintenir les acquis en termes de diversité.

La mobilisation des partenaires du Tour de France de la diversité sur le thème de l'accès à l'emploi en témoigne : mixité des métiers, inclusion des personnes LGBT, déconstruction des stéréotypes, accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, en QPV, ... toutes les diversités seront au cœur des échanges, des bonnes pratiques à venir sur leur rôle afin de réduire les inégalités dans l'emploi et contribuer au développement économique de notre pays.

« Promouvoir une diversité performante socialement et économiquement et partager les bonnes pratiques : tels sont les objectifs du Tour de France de la diversité, privilégiant les Rencontres sur les territoires et permettant de partager les valeurs entre Charte et signataires. Pour cette 8ème édition orientée sur l'emploi et sur une diversité très opérationnelle, nous avons choisi de développer un double regard : territorial d'abord sur les étapes en présentiel pour traiter des enjeux spécifiques à l'échelle locale, national ensuite avec des webinaires accessibles à tous les signataires, où seront invités une pluralité d'acteurs – partenaires sociaux, associations, universitaires et entreprises - abordant la diversité de façon transverse », déclare Yann Tanguy, secrétaire général de la Charte de la diversité.

En lien avec des partenaires locaux privilégiés, une quinzaine d'étapes sont prévues entre octobre 2020 et février 2021 autour de conférences – débats autour de la diversité, de rencontres et ateliers emploi, de tables rondes.

- des étapes en présentiel pour mobiliser sur les territoires, favoriser le networking et les rencontres,

- des étapes en distanciel, pour tirer parti des évolutions numériques avec des webinaires pour partager les interventions avec des experts et renforcer la proximité et de tous les acteurs.

Pour ces partenaires comme l'ANCT, « la charte de la diversité a permis l'intermédiation active des publics des quartiers de la politique de la ville avec les entreprises signataires et de dépasser les a priori. La signature de la charte reste incontournable pour les entreprises et organisations publiques qui souhaitent s'engager sur la diversité et témoigner leurs pratiques vertueuses ».

« Etre partenaire du Tour de France de la diversité, c'est être le reflet de la société française, un devoir sur les antennes et écrans comme dans l'entreprise. Le Tour de France de la Diversité permet par un maillage de plusieurs partenaires, d'échanger sur nos politiques d'égalité des chances et ainsi d'explorer les différentes approches de la diversité. Cet évènement inscrit France Télévisions dans une démarche de progression continue qui structure son action au quotidien », ajoute France Télévisions, engagée en faveur de la diversité avec la signature de la Charte diversité depuis 2004.

A propos de la Charte de la diversité :

Convaincue que la prise en compte de la diversité par les employeurs dans tous leurs actes est le fondement d'une société performante socialement et économiquement, la Charte exprime la volonté d'action de ses signataires pour plus d'égalité des chances et d'inclusion. Articulée autour de six articles, elle guide le signataire dans la mise en place de nouvelles pratiques, en y associant l'ensemble de ses collaborateurs et partenaires. Elle incite à mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines centrée sur la reconnaissance et la valorisation des compétences individuelles. L'entreprise favorise ainsi la cohésion et l'équité sociale, tout en augmentant sa performance. Ce mouvement a été repris à l'échelle européenne, 24 pays étant aujourd'hui dotés d'une Charte de la diversité

Porté par Les entreprises pour la Cité depuis 2005, le Secrétariat Général de la Charte de la Diversité invite les employeurs à signer la Charte et à passer à l'action. La Charte de la diversité accompagne ses 4200 signataires dans la mise en oeuvre de leurs engagements. Elle propose de nombreuses ressources et diffuse les meilleures pratiques des signataires ainsi que des outils d'accompagnement et organise en alternance avec le bilan des actions des signataires un tour de France de la diversité.

www.charte-diversite.com