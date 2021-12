Top Afep : le grand tête-à-tête des patrons pour la croissance

Après le succès des trois premières éditions, l’Afep (l’Association rassemblant les grandes entreprises privées françaises) lance le Top Afep 2022. Organisé pour la première fois en 2018, cet événement, unique en son genre, propose chaque année à 400 patrons de PME et ETI de toute la France et de tous les secteurs, de rencontrer en tête-à-tête des dirigeants des plus grandes entreprises françaises.

Pas moins de 40 d’entre eux seront présents samedi 12 mars prochain à Paris dont Jean-Paul Agon (l'Oreal), Sophie Bellon (Sodexo), Alexandre Bompard (Carrefour) ou encore Catherine McGregor (Engie).



Le Top Afep est un événement à impact qui donne aux dirigeants de PME l’opportunité exceptionnelle d’échanger sur leur stratégie et leurs projets pour créer de nouvelles opportunités de croissance.

Les dirigeants de PME sont invités à déposer leur candidature avant le 9 janvier 2022 sur le site www.letop.i.

A l’origine de cette initiative, Laurent Burelle, président de l’Afep rappelle que « la mission de l’Afep consiste à proposer des solutions pragmatiques pour une économie française et européenne compétitive. Renforcer le lien entre les grandes entreprises et les PME sur l’ensemble du territoire français fait partie de nos priorités ».

Depuis la première édition en 2018, plus de 1 000 dirigeants de PME venus de toute la France ont pu rencontrer en tête-à-tête le N°1 d’un des plus grands groupes français. Plus de 80 % ont bénéficié d’un suivi après ces rencontres et 75% considèrent que l‘événement a été utile au développement de leur entreprise (selon le sondage OpinionWay réalisé auprès des participants à la suite des précédentes éditions).

Cette année encore, le Top Afep est soutenu par BNP Paribas, Société Générale et JCDecaux.