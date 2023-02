Top 35 des jeunes Leaders positifs : deux lauréats altoséquanais

Créé par Positive Planet, en partenariat avec Les Échos Start, le Top 35 des jeunes leaders positifs a mis en lumière, pour sa deuxième édition, des entrepreneurs, collaborateurs d’entreprise, influenceurs ou encore activistes de moins de 35 ans, qui proposent des solutions pour construire une société plus durable et tournée vers les générations futures. Cette année, ont été récompensés des personnalités positives qui agissent de manière concrète pour changer profondément l’économie dans l’intérêt de tous. De l’impact de l’industrie de la mode, à l’inclusion des personnes réfugiées par le sport, en passant par la lutte contre le harcèlement scolaire, tous les sujets de société étaient sur la table.

« L'économie positive qui œuvre pour les générations futures est la réponse aux défis immenses que nous devons relever. Ce classement rassemble et reflète des personnalités à l’avant-garde de cette vision nouvelle de l’économie, plus altruiste, plus durable. Ils méritent d’être mis à l’honneur », a indiqué Jacques Attali, fondateur et président de Positive Planet.

« Les jeunes générations sont en recherche de leaders qui les représentent. A travers la publication de ce deuxième classement des 35 jeunes leaders positifs réalisé par Positive Planet, Les Echos Start remplit l'une de ses vocations : faire découvrir des parcours inspirants en donnant la parole à ceux qui les vivent. », a ajouté Pierre Louette, Président Directeur-Général Groupe Les Echos-Le Parisien.

Allyah Semiai et Joseph Choueifaty récompensés

Le jury de cette deuxième édition, présidé par Jacques Attali, a notamment récompensé deux lauréats originaires des Hauts-de-Seine. La benjamine du classement, Allyah Semiai, qui, à seulement 14 ans et en se servant de son expérience personnelle et de sa passion pour la programmation, a lancé Kid Share avec son frère aîné. Cette application, qui vise à lutter contre le harcèlement scolaire, propose des témoignages pour accompagner les victimes et des mises en situation utilisant la réalité virtuelle pour que les harceleurs et les témoins se mettent à leur place.

Le second lauréat altoséquanais, Joseph Choueifaty est âgé de 23 ans et a fondé Goodvest, une start-up qui œuvre pour démocratiser l’investissement responsable et transparent en proposant des solutions d’épargne durable. Avec son associé Antoine Bénéteau, il a d’ailleurs déjà mis en place la première assurance-vie compatible avec l’Accord de Paris. Goodvest gère déjà aujourd’hui plus de 2 500 clients et 20 millions d’euros d’actifs.

L’intégralité du classement est disponible : start.lesechos.fr/innovations-startups/portraits-innovateurs/exclusif-classement-2023-des-35-leaders-positifs-de-moins-de-35-ans-1901672.