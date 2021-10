Tokheim Group reçoit 50 millions d'euros du FSI pour soutenir sa croissance

L'opération, réalisée aux côtés de l′équipe de direction et de Motion Equity Partners, qui réinvestit plus de 30 millions d'euros en fonds propres, permet de libérer des moyens significatifs pour financer la stratégie de développement de Tokheim par voie de croissance interne et externe, et ainsi de pérenniser l'ancrage historique du groupe en France.

L'entreprise est l'un des plus importants fabricants au monde de systèmes de distribution de carburant, de systèmes automatisés de ventes, de terminaux de paiements et de systèmes multimédia. Elle assure également la maintenance et le support technique de plus de 40 000 stations-service à l′international, auprès d'une grande variété de clients.