Tiffany va s'installer sur les Champs Elysées à Paris

Tiffany, qui fête cette année ses 175 ans et a déjà une boutique rue de la Paix, prévoit d'implanter en 2014 sur les Champs Elysées un "magasin amiral européen", sur plusieurs étages et environ 1 000 m2. Le joaillier s'est ainsi offert un emplacement en or, à l'angle de la rue La Boétie, dans un quartier où flanent environ 100 millions de touristes par an et où les enseignes de luxe ont fortement densifié leur présence depuis une dizaine d'années. A commencer par le maroquinier Louis Vuitton, présent avec un magasin de 1 900 m2.

"C'est un développement significatif et une occasion de ventes pour Tiffany & Co, (...) L'ouverture d'un magasin sur les Champs Elysées sera le symbole ultime pour Tiffany d'une marque de luxe réellement mondiale", dans le cœur d'une ville "où des gens du monde entier viennent faire des visites et du shopping", estime Frederic Cumenal, vice-président exécutif du groupe. Les marques américaines ont investi avec force les Champs Elysées ces dernières années, dont Abercrombie & Fitch ou encore Banana Republic. Le joaillier, créé en 1837, exploitait au 1er janvier 247 points de vente dans le monde, et emploie au total 9 000 personnes.