Tickets restaurant : ce qui change à la rentrée

Qu’on les appelle titres restaurant ou tickets restaurant, dès septembre prochain, leur plafond quotidien et leurs conditions d’utilisation changent. Désormais, les utilisateurs des titres restaurants pourront payer jusque non pas 19 euros mais 25 euros par jour. Et, grande nouveauté, tous les produits alimentaires pourront désormais être réglés via ce moyen de paiement. En effet, l’article 3 ter de la loi met fin à la distinction entre produits « directement » et « non directement » consommables, qui conditionnait l’utilisation des titres restaurant.

Les autres règles restent inchangées, notamment l’impossibilité de les utiliser les week-ends et jours fériés, sauf dérogation de l’employeur.