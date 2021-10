Three Crowns promeut trois avocats au rang de Counsel

Disposant de plus de 11 ans d'expérience, Alexandra van der Meulen possède une pratique variée. Elle est compétente en matière de litiges interétatiques, d'investissements et commerciaux. Spécialiste du droit international public reconnue, elle a récemment représenté le Royaume de Bahreïn devant la Cour internationale de justice. Elle a également conseillé la République du Chili à l'occasion d'un litige en matière de frontières maritimes.

Alexandra van der Meulen est inscrite aux barreaux de Paris et New York. Elle intervient sur diverses problématiques de droit international, notamment en matière de litiges commerciaux internationaux, d'application d'accords multilatéraux sur la protection des investissements, la protection des frontières terrestres et maritimes, la souveraineté territoriale, la rédaction et l'interprétation d'accords multilatéraux ainsi qu'en matière de droit international des droits de l'Homme. Elle enseigne le règlement des litiges internationaux et dirige chaque année des séminaires à ce sujet à l'Université de Fribourg et à l'École de Formation du Barreau de Paris.

Penny Martin, quant à elle, assiste ses clients en matière d'arbitrages de commerce international et de traités d'investissements. Récemment, elle a représenté un groupe d'entreprises internationales dans le secteur de l'énergie devant la Cour internationale d'arbitrage, portant leurs revendications concernant un contrat de partage de la production, contre un État du Moyen-Orient. Elle a également représenté deux entités chypriotes à l'occasion d'un litige relatif à un traité d'investissement et résultant de l'annulation de permis. Penny Martin est co-auteur de l'ouvrage de référence sur la désignation des juges internationaux : “Selecting International Judges : Principle, Process and Politics” (OUP, 2010). Elle est admise au barreau en Angleterre et au Pays de Galle, ainsi qu'à Victoria, en Australie.

Simon Consedine possède une bonne expérience en matière d'arbitrage du commerce international et de traités d'investissements. Il représente ses clients dans plusieurs secteurs, notamment les industries du pétrole et du gaz, de l'énergie et de la construction. Il représente actuellement la société de gestion de placements Elliot Associates, dans un arbitrage en cours d'une valeur de 700 millions de dollars, contre la Corée du sud. Il conseille également plusieurs entreprises internationales d'énergie majeures, dont une américaine. Simon Consedine est admis au Barreaux de Washington, DC, de New York et de Nouvelle-Zélande.

« Les promotions d'Alexandra, Simon et Penny reflètent la solidité de Three Crowns et notre engagement à promouvoir une croissance organique au sein du cabinet. Ils partagent tous trois une richesse d'expérience dans nos services d'arbitrage phares, et nous avons hâte de continuer à enrichir cette expertise. » indique, Luke Sobota, directeur général de Three Crowns.

Avec Leilah Bruton (Londres), qui a rejoint le cabinet en Novembre 2019 et Augustin G. Sanz (Washington, DC) Three Crowns possède désormais cinq counsels dans ses quatres bureaux