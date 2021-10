Thomas Priolet quitte Bredin Prat pour D'Ornano+Co.

D'Ornano+Co. conseille des investisseurs institutionnels, des fonds d'investissement et des entreprises dans leur cycle d'investissement et de transformation technologique, au travers d'une méthodologie unique associant les compétences financières, juridiques et technologiques.

Le cabinet a récemment accompagné en matière de Transaction Services Marlin Equity Partners dans son investissement dans la FinTech IbanFirst, KKR dans son investissement dans l'InsurTech Ornikar ou encore Groupe Crystal (Apax Partners) lors de son rapprochement avec les associés du projet Victoire pour former le leader de la gestion de patrimoine en France.

Raphaëlle D'Ornano, fondatrice et managing partner du cabinet : « Nous sommes ravis que Thomas ait choisi de rejoindre le projet entrepreneurial de D'Ornano+Co. et de déployer notre méthodologie intégrée et novatrice de conseil holistique en matière de décision d'investissement. Sa venue s'inscrit dans notre dynamique de croissance et nous permettra de continuer à accompagner les « modern private investors », dans un contexte transactionnel qui reste intense et en pleine ébullition. »

Thomas Priolet, Associate Partner, au sujet de son arrivée au cabinet : « Je suis très heureux de rejoindre une structure comme celle de D'Ornano + Co., qui comprend parfaitement les nouveaux besoins et attentes des investisseurs, qu'ils soient français ou étrangers. La qualité des équipes de D'Ornano + Co. et leur enthousiasme à porter cette approche différenciante m'ont convaincu qu'il s'agissait d'un projet des plus excitants. Le développement de l'équipe corporate va permettre au cabinet d'être au plus près des besoins des investisseurs, en les accompagnant sur l'ensemble des aspects financiers et juridiques de leurs opérations. »

D'Ornano+Co., qui a ouvert un bureau à New York en avril 2020, ambitionne de doubler ses effectifs d'ici à 2022 dans l'optique d'offrir à ses clients, des deux côtés de l'Atlantique, un accompagnement privilégié et une vision holistique dans leurs projets de transactions comme dans leurs démarches de