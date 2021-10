Thomas Pesquet va lire une dictée à 1 000 personnes

Cet événement est co-organisé par le musée de l'Air et de l'Espace et France Culture. Elle se tiendra le dimanche 5 septembre prochain à 15 h. Thomas Pesquet lira la dictée depuis la station internationale. La première dictée de l'Espace se tiendra au musée de l'Air et de l'Espace au Bourget, le 5 septembre prochain, entre 15h et 15h30. Le texte lu sera un extrait du roman de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique. La lecture sera enregistrée et diffusée en exclusivité sur grand écran au musée, pour l'émission La Dictée géante, de Rachid Santaki et Olivia Gesbert. Elle sera également diffusée le samedi 11 septembre à 17h sur l'antenne de France Culture, puis sera disponible en réécoute sur franceculture.fr et l'application Radio France.