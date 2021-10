Thomas Charat, nouveau président de l'UJA Paris

Diplômé de l'Institut de droit public des affaires (IDPA), Thomas Charat a prêté serment au barreau de Paris en février 2006. En 2013, fort d'une formation de publiciste, acquise auprès de cabinets français de droit public et d'une expérience réglementaire-concurrence, compliance-lobbying, acquise auprès de cabinets d'affaires anglo-saxons, il crée RCCL Avocat, cabinet dédié au droit public et réglementaire, au droit de la concurrence, à la compliance et au lobbying.

Thomas Charat intègre la commission permanente de l'UJA de Paris en 2006. L'année suivante, il rejoint le bureau de l'UJA de Paris qu'il réintègre en 2014. Il est élu Premier vice-président de l'association en 2015. Par ailleurs, Thomas Charat est co-responsable de la commission accès au droit de la FNUJA depuis trois ans.

Il entend placer son mandat sous le signe de la modernisation et du progrès dans le respect des principes essentiels de la profession d'avocat et œuvrer à faire tomber les barrières visibles et invisibles qui, selon lui, « freinent les cabinets et ne permettent pas de répondre efficacement aux nouveaux besoins de droit et modes de consommation du droit ».

Il entend « faire de l'UJA de Paris un éclaireur bienveillant, porteur de ces avancées pour le bien commun des confrères et des justiciables afin que la profession soit enfin en progrès ». Le nouveau bureau de l'Union des jeunes avocats de Paris est désormais composé de Laëtitia Marchand, Première vice-présidente ; Éric le Quellenec, vice-président ; Julien Brochot, secrétaire général ; Marion Couffignal, secrétaire générale adjointe, et Frédéric Perrin, trésorier.