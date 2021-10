Thierry Marx préserve la filière boulangerie grâce au crowdfunding

Depuis l'émission Top Chef, Thierry Marx, l'un des chefs étoilés les plus réputés de France, n'en fini pas de faire parler de lui. A l'heure où la France est frappée de plein fouet par la crise et par un chômage massif, les secteurs de la restauration et de la boulangerie offrent de réelles perspectives et plusieurs dizaines de milliers d'emplois à pourvoir.

© Thierry Marx