Thésée avocats-notaires : le « guichet unique » des entreprises

Affiches Parisiennes : Pourquoi avoir choisi la SPE ?

Florian Burnat : Nous avons créé une SPE tout simplement car, au cours de notre pratique professionnelle, Matthieu et moi nous sommes rendu compte que nous avions des synergies très importantes en termes d'activité, et que cette nouvelle structure nous permettrait de proposer une sorte de guichet unique pour les dirigeants d'entreprise, notre cœur de cible. Nous leur proposons ainsi un accompagnement complet pour structurer leurs patrimoines personnel et professionnel. Travailler à deux en coordonnant nos visions fiscaliste et notariale nous permet d'avoir une certaine agilité dans le relationnel client pour proposer les solutions sur-mesure les plus appropriées.

A. P. : Comment vous êtes-vous rencontrés ? Quels sont vos parcours ?

F.B. : J'exerce depuis 2008 et me suis inscrit au barreau en 2009. J'ai débuté chez Cleary Gottlieb Steen &

Hamilton, puis Mayer Brown, où je faisais quasi uniquement de la fiscalité corporate, avant de rejoindre le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats en 2013 où je traitais des dossiers de private equity et de fiscalité patrimoniale des dirigeants. J'ai donc un double regard sur le patrimoine privé du dirigeant et celui de son entreprise.

Mon associé Matthieu Hassen est titulaire du diplôme supérieur du notariat depuis 2006. Il a commencé dans divers offices comme notaire stagiaire avant de rejoindre l'Unofi, une sorte de sous-traitant en gestion de patrimoine pour les offices notariaux, puis le groupe notarial Althémis en 2012, un office très pointu sur l'accompagnement des dirigeants en gestion patrimoniale. Il a ensuite passé deux ans comme ingénieur patrimonial en banque privée, à la Caisse d'Epargne Ile-de-France, où on s'est rencontré. Nous avons collaboré sur des dossiers et donné ensemble des formations en gestion de patrimoine.

C'est lui qui est à l'origine du projet Thésée. Il a tout de suite eu cette vision pluri-professionnelle, et m'a annoncé en septembre dernier qu'il avait été tiré au sort pour ouvrir un office et souhaitait le faire avec moi.

A. P. : Comptez-vous développer votre structure et embaucher ?

F.B. : Nous avons effectivement des projets d'expansion avec des confrères qu'ils soient avocats ou notaires. On a déjà des discussions avec des candidats et les premiers recrutements se concrétiseront dans l'année ou l'an prochain. Il faut toujours compter le temps de traitement des dossiers qui doivent être validés par la Chancellerie pour les notaires et par le conseil de l'ordre pour les avocats. Jusqu'ici nous avons eu de la chance car nous étions parmi les premiers sur Paris et ça n'a pris que deux mois ce qui était très rapide.

A. P. : Qu'est-ce qui va vous différencier de la concurrence ?

F.B. : Nous souhaitons proposer une expérience client originale avec un accompagnement juridique commun. Nous ne sommes pas la simple conjonction d'un cabinet d'avocat et d'un office notarial mais des fervents défenseurs de l'interprofessionnalité. Les avocats et les notaires ont des expertises très complémentaires. Entendons-nous bien, le notaire n'est pas le gratte-papier de l'avocat, je sais que des « notaires Macron » (lire page, NDLR) ont été approchés par des grosses structures d'avocats à cet effet, pour simplement apposer le tampon de l'officier ministériel, ce n'est pas du tout l'objectif de notre SPE. C'est ce qui a guidé le choix de son nom : Thésée ce n'est pas nous, c'est le client, et nous sommes le fil d'Ariane qui lui permettra de sortir du labyrinthe de la structuration patrimoniale.