The young deal, le rapport de la jeune génération à l'entreprise

1 - CODE IS LAW : les Z ont le bon C.O.D.E

Les jeunes ont envie d'être des acteurs du changement, et pour ce faire, ils disposent du bon C.O.D.E. Leur créativité, leur ouverture sur le monde, leur agilité digitale et leur volonté de s'engager, constituent de puissants leviers pour transformer le monde, mais aussi pour transformer les entreprises et leur permettre de relever les défis de demain. L'enjeu pour les entreprises est de s'appuyer sur ce C.O.D.E.

2 - BREAKING GOOD : les entreprises sont le moteur du changement sociétal

Cette capacité des entreprises à agir de manière positive sur le monde constitue un levier fort d'attractivité pour cette génération. Plus que jamais, les entreprises doivent valoriser leur contribution au changement sociétal et mettre en évidence leur utilité. « On a juste envie d'une entreprise qui nous donne envie de nous dépasser », disait un des jeunes interrogés.

3 - CALL OF DUTY : donnez du sens, vous recevrez de l'engagement

Le sens est ainsi un puissant levier d'implication pour cette génération. L'utilité du travail arrive en 2e position des facteurs qui poussent à s'impliquer dans l'entreprise (35 %) juste après la rémunération (48 %), et devant les perspectives d'évolution (30 %) ou l'autonomie (28%).

4 - WRCKING BALL : chamboulez votre rapport au travail, inspirez-vou des jeunes

Les jeunes peuvent contribuer à construire un monde du travail un peu différent. Un monde dans lequel l'autonomie va de pair avec l'accompagnement. Dans lequel on valorise l'individu tout en lui permettant de vivre dans un collectif fort… Un monde qui combine création de valeur et sens. Un monde ou décontraction va de pair avec un réel engagement dans le travail.

5 - LE MONDE OU RIEN : les jeunes veulent s'impliquer dans des enterprises où ils peuvent agir

Donner aux plus jeunes le sentiment qu'ils seront écoutés, qu'ils pourront influer sur la vie et sur le cours de l'entreprise, est un levier très fort de mobilisation et d'engagement. C'est un des enjeux majeurs de toute communication en direction de ces publics. Il y a un gain majeur à leur donner les clés sur un certain nombre de sujets. Et c'est un rôle qu'ils sont prêts à tenir.

6 - HUMAN AFTER ALL : ils mettent le digital au service du contact humain

Les jeunes sont les premiers à introduire, parfois hors hiérarchie, des outils collaboratifs, comme Slack, qui sont plus adaptés à leur mode de fonctionnement qui leur semblent à la fois plus pratiques et moins formels que l'e-mail pour échanger avec leurs pairs.

7 - CITY OF STARS : ils seront vos ambassadeurs

Les jeunes ne se voient pas porter un message en décalage avec leurs convictions ou avec leurs centres d'intérêt. Pour les engager, la communication doit les associer et trouver des points de contact avec leurs idées. Ils ont besoin d'avoir le sentiment d'être en phase avec l'entreprise, de sentir qu'elle leur laisse une vraie place pour s'impliquer et se réaliser.