Ancien « VP General Counsel » de General Electric, et professeur de droit dans les grandes universités Harvard et Yale de la célèbre « Ivy League » américaine, Benjamin W. Heineman partage son point de vue sur le changement subi par la profession de juriste d'entreprise lors du dernier quart de siècle.

Dans son ouvrage intitulé « The Inside Counsel Revolution », il explique habilement les tenants et aboutissants de cette révolution juridique et l'essence du nouveau rôle du juriste. Benjamin W. Heineman estime profondément que cette révolution, si elle a débuté dans les grandes entreprises du CAC 40, a aussi lieu dans les TPE-PME car il s'agit d'une véritable révolution des paradigmes juridiques.

Les juristes ont acquis un rôle de plus en plus important auprès des départements financiers des entreprises en démontrant que leurs services pouvaient non seulement faire des économies, mais aussi des bénéfices. Petit à petit, ils portent les habits de véritables « business partners ».

Les principales « key issues » de cette révolution de la mission du juriste selon Ben Heineman sont les suivantes : performance, compliance, éthique, management des risques, gouvernance et citoyenneté.