« THE » Grand Paris

A l’occasion du récent forum –le premier d’une série qui promet d’être longue– consacré à Paris-Ile-de-France Capitale Economique, autour du thème « Innover pour réussir », une étude a été rendue publique, montrant le regain d’activité de la région francilienne. Réalisée avec KPMG, cette édition du Global Cities Investment Monitor révèle que Paris-Ile-de-France connaît la meilleure progression dans le Top 10 des métropoles mondiales les plus attractives, gagnant trois places et pointant en septième position derrière Londres, Shanghai, Hong Kong, New York, Sao Paulo et Sydney, juste devant Moscou, Beijing et Barcelone. Comme le souligne l’étude, « Pour la première fois depuis 2008, le nombre d’investissements internationaux Greenfield a augmenté dans la Région Capitale. (…) Avec 119 investissements, on est cependant loin des 200 d’avant-crise… » KPMG précise par ailleurs que « les investissements vont de plus en plus dans les grandes métropoles. C’est le cas de Paris qui attire désormais 50 % des investissements réalisés en France ».