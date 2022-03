"THE FUTURE IS NOW”, un concert du futur à l’Arena de Paris

C’est une grande première pour la salle, qui accueille son premier concert de musique techno mais aussi pour Visiv qui propose son tout premier événement. Premier donc, mais pas des moindres, puisqu’il prendra place au sein de la plus grande salle indoor d’Europe avec plus de 10 000 personnes attendues sur le dancefloor, de 20H à 8H du matin.

Un événement dans un monde virtuel

Animations 3D, spectacle lumineux, musique sans interruption pendant douze heures, l’événement techno futuriste du 19 mars mise sur l’expérience mais aussi sur le digital. Ainsi, c’est toute une expérience digitale qui est proposée tout au long du show puisque Visiv fait le choix de transporter les participants dans un univers jamais vu auparavant. Chaque détenteur de billet aura accès à de la cryptomonnaie lancée par l’organisateur et qu’il sera possible de récupérer sur le site. Par ailleurs, le concert se déroulera dans le métavers, un monde virtuel conçu spécialement pour l’événement et dans lequel le public comme les personnes extérieures pourront être en totale immersion.

L’événement sera aussi proposé en replay à condition que certaines “fractions” de ce dernier soient achetées avec un token, ou jeton d’authentification dans cet univers digital. Au programme, des DJ reconnus de la scène techno internationale dont ROBIN b2b KOBOYO, BAMBOUYOU et Axel Picodot mettront le feu au dancefloor, avec l’ambition d’amener les concerts de musique techno vers une nouvelle génération d'expérience.