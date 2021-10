THE Cheese Burger made in Mama Shelter

Flanquant la cocotte de coquillettes, jambon mostellos et œuf mollet, astucieusement régressive, et le cœur d’entrecôte Black Angus, frites maison, apparaît telle une star : The « Mr Alain Senderen’s very own Cheese Burger » ! Cette petite merveille à l’engageante texture, bien proportionnée, bien équilibrée, est proposée au déjeuner –pourquoi pas au dîner ? –. Triomphant haut la mie, elle est sans doute actuellement parmi ce qui se fait de mieux dans l’univers des burgers de la capitale…