The Bureau s'agrandit

Rasmus Michau et Laurent Geneslay ont décidé d'ouvrir une nouvelle adresse « à l'ambiance d'un boutique hôtel ». Ces 350 postes, du bureau en open-space aux bureaux fermés, ont été pensés de façon à ce que leurs occupants s'y sentent comme chez eux.

Côté décoration et design, The Bureau a de nouveau fait appel à The Socialite Family, le site de décoration en ligne, et à l'architecte d'intérieur Marika Dru. Le résultat propose un mélange chic inspiré des annés 1950 avec des touches contemporaines de chêne et de terrazzo. Les codes de l'hôtellerie tutoient ceux du bureau.

Si la première adresse “The Bureau” comporte une salle de sport ou encore un restaurant, la deuxième est doté d'un coffee shop, d'une cuisine-laboratoire, en sous-sol, et d'un room service de qualité. Pour élargir l'offre “wellness”, un day spa propose également des massages shiatsu, un barber shop ou une manucure. L'ouverture des lieux est prévue le 1er juin.

16 - 28 Cours Albert 1er – 8e ardt.