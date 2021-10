The Bureau ouvre un nouvel espace à Paris

Avec une vue sur la Tour Eiffel, ce nouveau lieu propose 350 postes du bureau en open-space ou en bureaux fermés, « pensés de façon à ce que les personnes qui y travaillent se sentent chez eux ». Coté décoration et design, The Bureau a fait appel à l'équipe de « The Socialite Family », le site de décoration en ligne, ainsi qu'à l'architecte d'intérieur Marika Dru.

On trouve ainsi un mix chic des années 1950 et des touches contemporaines de chêne et de terrazzo, associés à des codes de l'hôtellerie qui tutoient ceux du bureau. Doté d'une cuisine-laboratoire au sous-sol, le 16 Cours Albert 1er permet également à The Bureau de proposer un room service de qualité. Pour élargir un peu plus encore l'offre « wellness The Bureau », un « day spa » proposera massages shiatsu, barber shop et manucure, à réserver via une application.