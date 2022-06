The Adecco group : Premiers Jobs, une plateforme pour trouver un emploi sans CV

C’est au Salon Vivatech, auquel il participait pour la première fois, que l’acteur majeur de l’emploi Adecco a annoncé le lancement, avec sa filiale, d’une plateforme dédiée aux premiers emplois. Entièrement digitalisée et sans CV, cette plateforme traduit l’ambition du groupe de devenir le leader de la « HR tech » en France, notamment en s’adaptant aux évolutions du monde du travail.

Proposer aux jeunes un emploi responsable

A destination des jeunes, Premiers Jobs permet de travailler de façon flexible et donne accès à la couverture sociale liée au contrat de travail en intérim : assurance professionnelle incluse pendant la mission, couverture maladie et retraite, congés ainsi que couverture chômage par Pôle Emploi. Sur la plateforme, le candidat sélectionne des métiers en fonction de ses compétences et aspirations pour recevoir des offres proches de chez lui. Il peut ainsi accepter les missions proposées en fonction de ses préférences et disponibilités.

« Je suis convaincu qu’il n’y a pas de progrès technologique sans progrès social. Nous souhaitons jouer un rôle essentiel dans la sécurisation des nouvelles formes de flexibilité liées au digital et notamment à l’essor des plateformes. Premiers Jobs permet un nouvel usage simplifié d’accès à son premier emploi tout en garantissant un haut niveau de protection sociale », déclare Alexandre Viros, président France The Adecco Group.

Le digital et l’innovation, enjeux de réussite

Pour sa première participation au salon Viva Technologie 2022, le groupe Adecco présentera plusieurs innovations sur son stand pour détecter et révéler le potentiel des candidats, fluidifier le marché de l’emploi grâce à la data et répondre de façon responsable et innovante aux mutations du monde du travail.

A titre d’exemple, TikTok sera présent sur le stand du groupe pour montrer comment, depuis 2 ans, Adecco l’utilise comme approche innovante pour repérer, attirer et recruter tous les talents dans un marché de l’emploi en tension. Par ailleurs, plusieurs expériences de recrutement et de formation seront proposées aux visiteurs pour montrer comment détecter et révéler le potentiel des candidats dont les parcours sont singuliers et non linéaires avec notamment.

Parmi elles, OpenMind Neurotechnologies, une méthode innovante à base de neurosciences pour développer les soft skills, Pitchboy, un outil de création d’expérience conversationnelle intelligente, Skilleo, une plateforme de recrutement et d’évaluation sans CV utilisant les jeux vidéo pour détecter les soft skills et Uptale, une plateforme d’immersive learning permettant aux entreprises de digitaliser leur formation terrain grâce à la capture vidéo à 360° et à la réalité virtuelle.

« Ne pas penser le numérique et le digital comme une adaptation du monde d’hier mais comme un nouveau paradigme à intégrer est un formidable levier pour se réinventer et imaginer les dispositifs de demain qui viendront répondre aux évolutions du monde du travail. Sans déshumaniser notre approche, nous entendons grâce au digital et à la technologie compléter nos solutions pour faciliter l’accès à l’emploi des toutes et tous », ajoute Pierre Matuchet, Directeur Général Transformation, Digital et Candidats.