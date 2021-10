Territoria 2020 : Issy-les-Moulineaux reçoit le prix Or pour sa saga de podcasts « Métamorphoses »

Dans le cadre du cycle culturel “Métamorphoses : Issy se [ré]invente (2019-2020)”, consacré à la transformation urbaine de la commune, la Ville a initié une saga de podcasts, en partenariat avec l'entreprise isséenne Médiameeting, afin de s'adresser à un nouveau public et de sensibiliser la population aux enjeux de la ville de demain.

Des grands noms se sont prêtés à l'exercice comme le célèbre photographe Raymond Depardon, les architectes Christian de Portzamparc, Daniel Libeskind, Françoise Raynaud mais aussi des intellectuels comme Carlo Ratti. La parole a également été donnée aux habitants et aux enfants, dans le cadre des ateliers des “Petits Archis”.



Au total, 11 épisodes ont été produits et sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site dédié : https://metamorphoses.issy.com