Territoire de l’Axe Seine : création du 1er outil public de développement des énergies Renouvelables

C’est une première en France : la Métropole Rouen Normandie, la Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris, la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, la Banque des Territoires et la société Energie Partagée Investissement s’associent pour créer un outil public de développement des énergies renouvelables. Celui-ci aura pour objet, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales et participations, d’intervenir dans le développement, la gestion, la distribution, le stockage et la livraison d’énergies renouvelables sur le territoire de l’Axe Seine.

Pour Pierre Rabadan, Adjoint à la Mairie de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques et de la Seine : « Pour la Ville de Paris, ce projet concret de coopération territoriale démontre parfaitement notre volonté de diminuer drastiquement notre dépendance aux énergies fossiles en favorisant des projets à proximité immédiate et collaboratifs. Nous devons changer rapidement notre modèle énergétique et cette SEM (Société à économie mixte) sera un outil essentiel pour nous permettre cette transformation. ».

En développant prioritairement l’énergie photovoltaïque et l’éolien, la SEM Axe-Seine Energies Renouvelables prévoit 230 mégawatts de projets en portefeuille d’ici à 2028, représentant un apport considérable dans la fourniture d’énergie au niveau local.

Les objectifs de la SEM ASER : 45 projets d’ampleur territoriale d’ici à 2050

Avec un objectif de 45 projets d’ampleur territoriale sur les énergies renouvelables d’ici à 2050, la SEM ASER se veut devenir un outil incontournable de soutien au développement de la production massive d’énergies renouvelables. En renforçant le recours aux entreprises du territoire de l’Axe Seine, la société vise à toujours favoriser les externalités positives à ses projets, en accord avec le principe de durabilité.