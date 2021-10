Cette exposition a lieu à la fois au Domaine départemental de Sceaux, allée des Clochetons, et au Parc départemental des Chanteraines, zone des Tilliers à Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers, afin de permettre au plus grand nombre de l'apprécier.

Réalisée par les photographes du Département, « Territoire d'avenir. Vivre les Hauts-de-Seine » présente 37 photographies grand format (120 x 180 cm) accompagnées par un cartel légendé. Écologiques, les supports de l'exposition ont été spécialement conçus, par le Département, en matériaux recyclables.

Cette exposition illustre les mutations du territoire des Hauts-de-Seine : la banlieue d'hier a connu une profonde métamorphose à la fois urbanistique, économique et culturelle. Une évolution dont le point d'orgue a été, l'année dernière, l'inauguration de La Seine Musicale sur l'île Seguin.

Seul, en famille ou avec des amis, cette exposition gratuite est l'occasion de voir et d'échanger, de découvrir et se détendre dans deux parcs départementaux verdoyants et harmonieux, au nord et au sud du département des Hauts-de-Seine.