Tendances du recrutement en alternance pour le premier semestre 2019

Le contrat d'apprentissage a connu une importante réforme au cours de l'année 2019. Alors que le salaire était relevé de 30 euros pour les 16-20 ans, les majeurs recevront une prime de 500 euros pour les aider à passer le permis de conduire et les 26-30 ans devront toucher au minimum le SMIC. Le Gouvernement espérait ainsi améliorer les conditions de vie des jeunes en apprentissage en leur donnant davantage d'indépendance financière.

La limite d'âge pour commencer une formation en alternance est réhaussée de 26 à 30 ans. Les contrats doivent par ailleurs gagner en flexibilité : réduction de la durée minimale d'un an à six mois, rupture facilitée en seront les grandes lignes.

L'accent sera aussi mis sur les échanges Erasmus et l'accompagnement dans les démarches d'orientation. Dans ce contexte de réforme, la plateforme de recrutement Golden Bees publie les résultats d'une étude réalisée à partir de plus de 24 000 candidatures sur les grandes tendances de l'année.

Grandes tendances

Il ne semble guère surprenant, étant donné les calendriers scolaires, que 50 % des offres en alternance du premier semestre 2019 aient été diffusées entre mai et juillet. Celles-ci concernent pour un tiers l'Île-de-France. Autre tendance notable, 85 % des offres sont désormais compatibles avec le mobile.

Comportement du candidat

Golden Bees publie également des chiffres ayant vocation à aider les entreprises à optimiser leur stratégie pour recruter les meilleurs talents. Il apparaît ainsi que les candidats sont plus enclins et disponibles pour postuler aux offres entre le lundi et le mercredi et entre midi et 18 heures.

Entreprises et régions les plus attractives

L'étude montre aussi que les entreprises qui diffusent le plus d'offres ne sont pas forcément celles qui réceptionnent le plus de CV. Alors qu'Enedis, Thales et la SNCF diffusent le plus d'offres d'emploi en alternance, le Crédit Agricole, LCL et Dalkia occupent le top 3 des entreprises les plus attractives. L'Île-de-France est de loin la région la plus attractive : si un tiers des offres en est issu, elle reçoit la moitié des candidatures, loin devant Auvergne Rhône-Alpes (13 %) et l'Occitanie (7 %).