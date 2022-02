Temps de travail des magistrats : 4 organisations déposent plainte auprès de l'UE

La législation de l'Union européenne prévoit que la durée de travail ne peut excéder dix heures par jour et 48 heures par semaine, que le repos quotidien ne peut être inférieur à onze heures et que le repos hebdomadaire (week-end) doit être de 35 heures minimum.

Or « c'est complètement impossible dans les conditions de travail des magistrats aujourd'hui », a estimé Céline Parisot, présidente de l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire), lors d'une conférence de presse tenue mercredi 9 février dernier.

Aussi, l'USM, le Syndicat de la magistrature (SM), l'Association française des magistrats instructeurs (AFMI) et l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF) ont décidé de porter plainte contre l'Etat français « pour manquement à la législation de l'Union européenne en matière de législation du travail applicable aux magistrats ».

« Il est fréquent et habituel que des magistrats travaillent plus d'une cinquantaine d'heures par semaine » et « depuis de très nombreuses années, les magistrats judiciaires se voient refuser les garanties minimales en matière de repos prévues par le droit de l'UE », affirment-ils dans le texte de leur plainte, transmise mercredi à la Commission.