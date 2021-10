Template Power BI, le nouvel outil d'automatisation de l'exploitation du FEC

Depuis plusieurs années, la commission Audit Informatique de la CRCC de Paris apporte à tous les confrères des outils innovants à la pointe des nouvelles technologies et propose des formations adaptées pour que chacun puisse s'approprier ces nouvelles techniques. C'est ainsi que, début 2021 un Template Power BI sera mis à disposition de tous les membres de la CRCC et permettra d'intégrer les données des fichiers d'écritures comptables, d'analyser ces données grâce à plusieurs processus de calcul et de restituer les résultats grâce à la data visualisation.

En effet, la Compagnie a lancé en septembre dernier un appel d'offres dont l'objectif était de créer un modèle permettant d'intégrer un ou plusieurs FEC d'une même entité cliente du professionnel dans Power BI, puis de « datavisualiser » les états financiers primaires, comme le bilan ou le compte de résultats, les feuilles-maitresses par cycle d'audit ainsi que les ratios d'analyse financière. La société qui a remporté l'appel d'offres est D&L Numérique, société de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

Outil d'optimisation de l'activité comptable

Power BI, logiciel d'analyse et de traitement des données développé par Microsoft, permet de visualiser des données de manière intuitive et interactive et de les analyser afin de créer des rapports personnalisés. Cet outil participe à l'optimisation de l'activité de commissariat aux comptes en valorisant les données exploitées auprès du client et en créant des outils réutilisables sur le long terme. C'est pourquoi la Commission Audit Informatique de la CRCC de Paris sensibilise depuis plusieurs années les commissaires aux comptes à l'utilisation d'outils de business intelligence, tel que Power BI, à travers un parcours de formation en partenariat avec l'ASFOREF, une soirée Club Power BI à destination des professionnels du chiffre ou encore les matinales « Les opportunités de la Business intelligence pour les professions du chiffre », « la Data Analyse au service de la lutte anti blanchiment » et « L'audit du futur ».

La Commission Audit Informatique accompagne également les commissaires aux comptes dans l'optimisation de leur activité par les moyens technologiques à travers des publications destinées à l'ensemble de la profession dont « Le Guide Audit Informatique : tous concernés » et « Le Guide de l'Audit informatique des Processus ».