Temperaa, une boutique d’expertises complémentaires en droit des affaires

L'objectif du réseau est d'offrir un suivi juridique complet pour les entreprises, tant en France qu’à l’international.

Temperaa Avocats, "A boutique of Law firms"

Créé par Julien Berthezène, Anne-Sophie Poggi, Marie Tellechea, Temperaa Avocats est avant tout un réseau de confiance au service des entreprises. Un véritable maillage d’experts à taille humaine, issu de cabinets d’affaires français et anglo-saxons de premier rang. Accessibles et réactifs, ils interviennent à des moments cruciaux pour apporter des réponses juridiques de grande qualité et dans des délais optimaux pour les entreprises, confrontées aux défis post-Covid et au ralentissement de pans entiers de l’activité économique.

« Temperaa Avocats, c’est une proposition agile dans son approche. Indépendante et composée de collaborateurs consciencieux, notre réseau met à profit la synergie de ses savoir-faire au service des entreprises », commente Julien Berthezène, co-fondateur de Temperaa Avocats.

Offrant une approche transversale, les professionnels du réseau Temperaa Avocats mettent en commun toutes leurs connaissances afin d’apporter aux clients un accompagnement complet et des conseils pointus dans tous les domaines du droit des affaires, restructuring, Tech & DATA, distressed M&A, droit social, fusion et acquisition, etc.)

Un réseau à taille humaine, au plus proche des attentes clients



L’implication, la disponibilité et la confiance, autant de valeurs partagées par les partenaires du réseau. Des experts curieux et entreprenants, animés par la conviction que la collaboration permet d’apporter une meilleure lecture des dossiers et in fine, une réponse juridique plus adaptée aux problématiques des entreprises.

Disponibles, flexibles et adaptables, ces véritables médiateurs sont capables de se relayer de manière fluide pour s’adapter aux besoins des clients et offrir une parole cohérente dans leurs propos et leurs engagements : transparence en termes de contrats et d’honoraires, équilibre entre intérêts du client et intérêts du cabinet.

Le suivi client, agile, est l’une des forces majeures de la proposition de Temperaa Avocats :« Notre particularité tient en un suivi client individualisé/spécifique/exclusif qui nous permet d’avoir une connaissance précise de chacun des dossiers augmentant ainsi réactivité et performance ».