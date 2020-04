Télétravailleurs handicapés et confinement : des solutions pour une meilleure adaptation

le 28 avril 2020



L'agence de communication Tell Me The Truffe, spécialisée sur le handicap et la diversité et experte de l'inclusion dans l'entreprise, dévoile ses recommandations pour maintenir les travailleurs handicapés dans l'emploi malgré le confinement, en s'adaptant à leurs besoins.

Le confinement a imposé à des millions de personnes de travailler à distance. Pour celles en situation de handicap, visuel ou auditif par exemple, le télétravail implique une adaptation bien plus subtile. Travailler sur un plus petit écran, sur une surface plus exiguë et dans un espace réduit sont autant de difficultés auxquelles ces personnes sont désormais confrontées.

Si de nombreuses solutions existent, la précipitation dans laquelle s'est mis en place le confinement a pu empêcher leur mise en place.

Comme l'explique Elie Sic-Sic, co-fondateur de Tell Me the Truffe, « de nombreuses solutions existent. Certaines sont anciennes, comme par exemple les souris ou les claviers ergonomiques, d'autres sont plus récentes mais toutes sont simples à déployer et peuvent s'avérer particulièrement utiles ».

Sous-titrage des visioconférences et lecture à haute voix

Parmi les recommandations de Tell Me The Truffe visant à prendre en compte les besoins spécifiques de ces salarié(e)s et à améliorer tant leurs conditions de travail que leur efficacité, au bureau mais aussi en télétravail, le sous-titrage des visioconférences est une aide non négligeable.

Ainsi, pour les personnes sourdes malentendantes qui veulent suivre des conversations de groupe, l'application Ava sous-titre les visioconférences.

Autre recommandation, à destination des personnes non-voyantes, la lecture à haut voix. Pour ce faire, la solution Orcam est une sorte de clef usb à fixer sur des lunettes ou à orienter vers un texte pour une lecture à haute voix du contenu souhaité.

Pour David Herz, co-fondateur de l'Agence, « la télécommande, le SMS, le protocole TCP/IP ont d'abord été inventées par ou pour des personnes handicapées. Dans certaines entreprises, le télétravail fait partie des aménagements proposés à des personnes devant suivre des soins, fatigables ou connaissant des difficultés motrices. Nous sommes convaincus que d'autres innovations pensées pour les personnes handicapées seront bientôt adoptées par tou.te.s ».