Télétravail, sobriété énergétique : le Mass Transit évolue

Pour la troisième année consécutive, l’Institut Paris Région, la Mass Transit Académie SNCF, Transilien SNCF et les bureaux d’études Hove et Sustainable Mobilities, ont mené une étude partenariale qui donne à voir l’évolution des usages du mass transit et les nouvelles tendances de mobilités qui se dessinent. Le mass transit désigne ici les transports ferrés du quotidien : RER, trains, métros et tramways. Il ne comprend donc pas les réseaux de bus.

L’épidémie de Covid-19 a entraîné de forts changements dans le comportement de mobilité des Franciliens, liés en particulier au télétravail.

Une baisse des déplacements des Franciliens

En Île-de-France, la reprise de la fréquentation des transports en commun a marqué un palier depuis le printemps 2022 en atteignant 80 à 85 % de son niveau d’avant crise. De son côté, le trafic routier du réseau structurant a retrouvé depuis plusieurs mois son niveau pré-covid, faisant fi de la hausse des prix à la pompe. L’étude a mis en avant plusieurs points marquants, notamment que 55 % des actifs voyageant sur les lignes Transilien SNCF télétravaillent dorénavant un jour par semaine. Cette hausse du télétravail a ainsi entraîné une baisse des déplacements des Franciliens. Leurs trajets en lien avec le travail représentent dorénavant, 31 % pour les voitures et 54 % pour le mass transit.

Le phénomène des jours de pointe

D’après l’enquête, le vendredi est le jour le plus télétravaillé avec 49 % contre par exemple 31 % pour le mardi. Mal réparti sur la semaine, le télétravail « n’a pas apporté tous les bénéfices escomptés » sur les conditions de transport des Franciliens. Au contraire, il a révélé que le phénomène des jours de pointe s’est accentué et a montré un déséquilibre sur les transports, mais aussi sur la vie économique des territoires, notamment avec une baisse de fréquentation des centres commerciaux proches de zones d’emplois de 44 % le vendredi par rapport au jeudi.

Le mass transit, solution indispensable pour la sobriété énergétique

Le rapport a indiqué que le mass transit était « 5 fois moins énergivore » que la voiture thermique, or actuellement 60 % des déplacements motorisés en Île-de-France sont effectués en voiture. « Pourtant, un point de report de la voiture vers les transports en commun représenterait une économie d’énergie annuelle d’environ 170 000 MWh, ce qui correspond à la consommation électrique d’une ville de 80 000 habitants ».

À l’heure où l’urgence climatique se double d’une crise énergétique, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le mass transit espère bénéficier du report modal de la voiture et a ainsi souligné l’importance de favoriser son usage en complémentarité avec les modes actifs pour atteindre la sobriété énergétique tout en préservant la mobilité.