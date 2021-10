Télésurveillance : Lacourte Raquin Tatar conseille BNP Paribas qui s'allie avec le Crédit Mutuel

BNP Paribas et le Crédit Mutuel sont entrés en négociation exclusive en vue d'une acquisition par Euro Protection Surveillance (marque Homiris), filiale de télésurveillance du Crédit Mutuel, de 100 % des titres de Protection 24, filiale de télésurveillance de BNP Paribas, et d'une entrée simultanée de BNP Paribas au capital d'Euro Protection Surveillance (EPS). L'opération devrait être finalisée à l'été 2021.

Le rapprochement entre EPS et Protection 24 consoliderait la position d'EPS en tant que leader du marché de la télésurveillance en France :

le nouvel ensemble disposerait d'un parc de plus de 586 000 abonnés ;

il serait distribué, en France par les réseaux bancaires Crédit Mutuel, CIC et BNP Paribas et par d'autres partenaires bancaires et non bancaires, ainsi qu'en Belgique par les réseaux bancaires Beobank de Crédit Mutuel et BNP Paribas Fortis ;

ce partenariat stratégique serait fondé sur la maîtrise technologique et la qualité de services d'EPS et de Protection 24 et sur la richesse de leur bouquet d'offres et de leurs expertises reconnues.

Ce projet présenterait un intérêt industriel fort. Le nouvel ensemble pourrait ainsi poursuivre son développement sur le marché de la télésurveillance et permettrait aux groupes BNP Paribas et Crédit Mutuel de proposer à leurs clients des offres toujours plus compétitives.

En contrepartie de l'apport de 100% des titres de Protection 24 à EPS, BNP Paribas entrerait au capital d'EPS en tant qu'actionnaire minoritaire.

L'opération devrait être finalisée à l'horizon de l'été 2021, celle-ci restant soumise au processus de consultation des instances représentatives du personnel concernées.

Lacourte Raquin Tatar conseille BNP Paribas et Protection 24 avec une équipe composée de Renaud Rossa (associé), Christophe-Marc Dablon et Sébastien Roy (collaborateurs) sur les aspects corporate/M&A.

BNP Paribas et Protection 24 sont également conseillés par le cabinet Flichy Grangé Avocats, avec Marine Conche (associée) et Marielle Zucchello (collaboratrice), s'agissant des aspects de droit social et par le cabinet Behring avec Anne-Solène Gay (associée) en droit de la propriété intellectuelle. BNP Paribas était conseillé en interne par Antoine Egnell (équipe M&A Legal de BNP Paribas).

Le Crédit Mutuel et EPS sont conseillés par le cabinet Bredin Prat avec Matthieu Pouchepadass (associé) et Alexandra Schoen et Julien Siret (collaborateurs).