Teleperformance France à Asnières

« Aller à Asnières-sur-Seine, c’est plus qu’un déménagement. C’est participer à notre projet d’entreprise CAP 2015 pour être aujourd’hui une entreprise moderne, attractive, responsable et connectée », déclare Brigitte Daubry, présidente de Teleperformance France.

Pour conjuguer toutes ces qualités et s’affirmer comme l’entreprise où il fait bon travailler, Teleperformance France a installé son nouveau siège social dans l’immeuble d’IVG, Front Office92.

En plus de sa situation, de son architecture et de ses multiples commodités, les plateaux larges bénéficiant d’une bonne luminosité ont été l’un des éléments du choix de cette implantation. « Ce nouvel espace va être la vitrine de nos solutions pour répondre aux nouveaux enjeux de nos clients et prospects – création d’ateliers, présentation de pilotes, de nouvelles technologies », précise Brigitte Daubry.