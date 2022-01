Téléconsultation : une satisfaction quasi unanime des Français en 2021

Acteur majeur de la télémédecine en France, Medaviz a récemment dévoilé les résultats de son étude 2021 sur la téléconsultation réalisée auprès de 9500 praticiens implantés en métropole et Outre-mer. Si ce procédé, alors considéré comme outil de gestion de crise ne représentait que 27 % des actes médicaux pendant le premier confinement, il s’est très vite démocratisé. En 2020, l’Assurance maladie remboursait alors près de 19 millions d’actes de téléconsultation. Pratique pour les patients, complément à une offre de soins pour les soignants, la téléconsultation est depuis plébiscitée par tous.

Près de 10 000 utilisateurs praticiens

La communauté d’utilisateurs de Medaviz compte 9 500 praticiens, installés dans les espaces urbains comme dans les zones rurales, dans l’Hexagone et en Outre-mer. En 2021, la classe d’âge à faire un usage privilégié de la téléconsultation est les 35-44 ans. S’agissant de leur spécialité, ce sont les médecins généralistes se positionnent en tête des usages, suivis par les anesthésistes et les chirurgiens. Fait nouveau en 2021, les sage-femmes, qui n’étaient pas utilisatrices en 2020, ont eu recours à la téléconsultation cette année pour suivre leurs patients. Enfin, sans grande différence avec 2020, un tiers des professionnels de santé ont suivi plus de 50 patients à distance en 2021 et 64 % en suivent plus de 10.

Les actifs particulièrement satisfaits

Du côté des patients suivis en téléconsultation, les 15-65 ans représentent 88 % des femmes et 82 % des hommes. Les actifs de 30 à 59 ans couvrent 54 % de la patientèle masculine et 59% de celle féminine. Toutefois, les téléconsultations des moins de 15 ans ont été divisées par deux par rapport à 2020.

Les patients sont globalement presque tous satisfaits de leur expérience de téléconsultation, à 91,4 %, un chiffre en légère augmentation depuis 2020.



Caractéristiques de l’acte de consultation

Selon l’étude de Medaviz, les téléconsultations se font davantage le soir. Preuve en est, les rendez-vous pris entre 9h et 18h baissent de 10 points par rapport à 2020. En effet, en soirée, les praticiens exercent depuis chez eux et assurent la réponse aux soins non programmés de là où ils exercent. Par ailleurs, les rendez-vous sont majoritairement pris la semaine, notamment les lundis et mardis.

Concernant les téléconsultations avec un psychologue ou un psychiatre, Medaviz a pu observer un allongement du temps du rendez-vous, jusqu’à trois fois plus longtemps qu’avec d’autres spécialistes. Sur ce sujet, la Direction médicale de Medaviz recommande donc à ces praticiens d’alterner entre rendez-vous en présentiel et à distance.

Enfin, s’agissant du tarif des actes de téléconsultation, il varie entre 26,11 à 59,54 € en moyenne, selon les spécialités et le conventionnement des praticiens. En 2021, le tarif moyen a diminué de 3 euros pour les neurologues, 5 euros pour les gastro-entérologues et est resté stable pour les généralistes.