Téléconsultation : Pharmacies Aprium et Medadom s’associent

Cette nouvelle alliance dans le secteur de la santé répond à une.

Par ce partenariat, les deux structures confirment leur volonté commune d’être au plus près de leurs patients en apportant une solution de téléconsultation. De ce fait, les pharmacies Aprium seront progressivement équipées de bornes connectées Medadom, qui permettent d’obtenir une consultation avec un médecin généraliste sous 10 minutes.

Parce que la demande des patients de téléconsultation rapide et disponible depuis leur pharmacie de proximité est grandissante, cette collaboration a pour objectif de faciliter la vie des patients, veiller sur leur santé et agir de manière responsable tout en garantissant les meilleurs prix. En s’alliant avec Medadom, Aprium souhaite pouvoir proposer à sa clientèle des services complémentaires de télémédecine.

Nathaniel Bern, cofondateur de Medadom commente ainsi ce partenariat stratégique : « La téléconsultation s'impose de plus en plus comme une véritable brique de l'écosystème de santé. Combinée à l'expertise du groupement Aprium, elle représente pour les pharmaciens une réponse au questionnement médical des patients en cas d'absence ou d'indisponibilité du médecin traitant. Nous sommes fiers d'accompagner Aprium dans une démarche de prévention et de proximité, au plus près des patients ».

Laurent Keiser Directeur Général de Aprium, se félicite de « ce partenariat qui inscrit le pharmacien au centre du parcours de santé des patients. Les pharmaciens Aprium ont à cœur de proposer un accompagnement global privilégiant la proximité géographique et relationnelle. La télémédecine s’inscrit dans le développement des services digitaux de l’enseigne (préparation des ordonnances, livraisons des médicaments à domicile) et permet de proposer l’accès aux soins dans des zones de déserts médicaux. ».