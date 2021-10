Téléconsultation médicale : Medaviz se développe et lève 6 millions d'euros

Medaviz, l'expert français de la téléconsultation, vient de lever 6 millions d'euros pour accélérer son développement. Les fondateurs restent majoritaires au capital de la société.

Groupama Loire Bretagne, le Groupe Matmut, MBA Mutuelle et Bpifrance ont pris part à l'opération, aux côtés du groupe Ramsay Santé, l'un des leaders européens de l'hospitalisation privée et des soins primaires. Priscus Finance et le cabinet Bochamp ont également accompagné Medaviz dans la finalisation de ce tour de table.

Nouvelle étape de sa croissance

Depuis 2014, la société vise à faciliter la mise en relation médecins-patients, accompagnant désormais plus de 9 000 médecins dans leur pratique de la télémédecine et a contribué à la prise en charge de plus de 250 000 actes de téléconsultation. Elle est devenue un acteur incontournable de l'organisation des soins et un facilitateur de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire national.

Medaviz innove constamment pour répondre aux attentes des professionnels de santé, qu'il s'agisse d'interfaçage avec les logiciels métiers existants dans les cabinets médicaux, d'intuitivité ou d'ergonomie, procède à de nouveaux recrutements de collaborateurs, 60 étant envisagés d'ici à la fin de l'année 2021, et investit pour fédérer les acteurs de la santé des territoires - conformément au quatrième pilier du Ségur de la Santé - sont les principaux enjeux adressés par cette levée de fonds.

Les objectifs de la société est de faciliter l'accès aux soins en mettant à disposition des acteurs de la santé, des solutions permettant de :

Participer à la coordination des professionnels de santé sur les territoires, pour fluidifier les échanges et le parcours de soins des patients ;

Organiser la réponse aux soins non programmés, pour éviter les déplacements non nécessaires à l'hôpital et désengorger les services d'urgences ;

Réaliser des actes de téléconsultation et de téléexpertise, notamment pour les patients les plus isolés géographiquement et psychologiquement ;

Renforcer le lien ville-hôpital et améliorer la prise en charge globale des patients ;

Faciliter l'usage de la télémédecine au sein des cabinets médicaux en implémentant la téléconsultation dans les logiciels métiers des médecins.

Une pratique conforme aux recommandations de l'Assurance Maladie

Outre ses ambitions, ce sont aussi ses valeurs qui ont convaincu les investisseurs. En effet, les solutions médecin-centrées proposées sont conformes au quatrième pilier du Ségur de la santé dont la mission est de fédérer les acteurs du soin dans les territoires tout en étant au service des usagers, afin de contribuer à un accès simplifié aux soins, comme préconisé par l'Assurance Maladie.

Pour Guillaume Lesdos, président de MEDAVIZ, "Nous sommes ravis de la confiance que ces acteurs nous accordent. Nous partageons ensemble la vision d'une télémédecine intégrée dans le parcours de soins coordonné et la volonté d'asseoir la position de leader de Medaviz."

« La téléconsultation est plébiscitée par de plus en plus de patients et de professionnels de santé, a fortiori dans le contexte de crise sanitaire actuel. C'est pourquoi, nous avons noué un partenariat avec Medaviz, dont la solution nous a semblé la plus adaptée à notre contexte et nos enjeux. Les objectifs sont clairs : simplifier le quotidien de nos praticiens libéraux d'une part, et sécuriser encore davantage le parcours de soins de nos patients d'autre part. », explique Pascal Roche, directeur général du groupe Ramsay Santé.

« Le contexte sanitaire actuel ne fait que renforcer la conviction de Groupama Loire Bretagne dans l'intérêt de la télémédecine en complément des circuits existants. Acteur majeur du territoire, il était naturel que Groupama soutienne cette belle initiative qui s'inscrit totalement dans notre rôle d'assureur santé. », souligne Pascal Ouvrard, directeur général adjoint et financier de Groupama Loire Bretagne

« Le Groupe Matmut et sa mutuelle santé - Ociane Matmut - veille à accompagner toujours mieux ses sociétaires dans leur quotidien et à répondre à leurs besoins réels. Proposer des services utiles, simplifier les démarches, notamment dans la lutte contre le renoncement aux soins, tout en conservant une qualité de service, sont autant de raisons qui nous ont motivés à être partenaire de Medaviz depuis près de 3 ans. C'est dans notre ADN d'accompagner les besoins et les mutations sociétales, il était donc évident pour nous d'aller plus loin encore et nous sommes heureux de contribuer désormais, via notre véhicule d'investissements Matmut Innovation, au développement de l'expert français de la téléconsultation. », explique Nicolas Gomart, directeur général du Groupe Matmut

« Nous connaissions Medaviz depuis quelques années. C'est une entreprise de Vannes où nous même sommes implantés depuis 1947. S'agissant d'une activité potentiellement utile à nos adhérents, nous avons décidé naturellement de soutenir son développement », précise Stéphane LEBRET, directeur général de MBA Mutuelle.