TechNot 2019 : le Notariat poursuit sa transition numérique

Cet événement est l'occasion pour les professionnels et leurs partenaires de se rencontrer et d'échanger au cours de conférences, ateliers et pitchs, sur différents thèmes liés au numérique et notamment les conséquences de la transition digitale opérée par la profession notariale.

La journée débutera par un discours d'ouverture de Bertrand Savouré, président de la Chambre des notaires de Paris sur le thème “Actualité du numérique, quelle politique pour le PME et les start-up ?”. C'est ensuite Emmanuelle Leneuf, CEO et éditrice de @Flashtweet, qui animera les différentes rencontres sur plusieurs thématiques telles que :

- Intelligence artificielle (IA) : quels changements pour la société ? quels usages concrets pour les notaires et leurs clients ?

- La Blockchain, risques et atouts pour le notariat.

- Technologies, digital, innovation : les projets du notariat au service des offices et des clients.

- Les innovations de rupture dans l'immobilier.

Des ateliers et des pitchs seront également tenus tels que la maitrise des technologies (IA, Blockchain, cross-chain) au service du droit et de l'humain, l'espace notarial à l'horizon 2020, la plateforme notariale pour les grands projets publics, la mise en œuvre de la blockchain notariale ou encore le service innovant et sécurisé de vente en ligne, Immo-interactif et le management du changement.

De nombreux exposants et partenaires seront également présents pour partager avec les professionnels, de même que Laurent Alexandre, fondateur de Doctissimo.fr, entrepreneur et spécialiste de l'IA, invité en qualité de grand témoin.

Jeudi 17 octobre au Pavillon Cambon Capucines, 46 rue de Cambon, Paris 1er​

Inscription obligatoire : http://inscription.notaires.paris-IDF.FR/evenements/technot19/

Renseignements : 01 44 82 24 33