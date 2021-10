Technolex : la rupture digitale appelle un nouveau cadre juridique

Organisée par le Groupe Serda Archimag (société de conseil, formation, études et veille spécialisée dans les domaines de la dématérialisation), avec la coopération scientifique du cabinet Alain Bensoussan Avocats Lexing, cette journée de formation s'est déroulée dans le cadre exceptionnel du Collège des Bernardins. Une bâtisse médiévale classée monument historique où le savoir et les idées se partagent depuis des siècles. Débats et propositions innovantes étaient au rendez-vous.

Rupture digitale oblige, l'usage massif des technologies numériques révolutionne l'environnement des entreprises, accélère leur transition digitale et les incite à dématérialiser, adopter le Big data, les smart contracts, les objets connectés ou encore les robots et l'intelligence artificielle (IA). Tant les directions des systèmes d'information que les directions juridiques ont besoin de réponses claires quant aux conséquences de l'adoption de ces technologies du futur.

Après une matinée dédiée à des travaux en ateliers sur la protection des données avec le RGPD (lire encadré ci-dessous), les chatbots, les objets connectés intelligents ou encore le devoir de dématérialisation, les participants ont pu assister à trois conférences soulevant brillamment les enjeux éthiques et juridiques de l'essor des technologies numériques dans nos vies.

RGPD : vers un marché numérique européen

Un atelier a décrypté les tenants et aboutissants du Règlement européen de protection des données (RGPD). L'avocate Chloé Torres, directrice du département Informatique et Libertés du cabinet Alain Bensoussan Avocats Lexing, a d'abord détaillé les 5 grands piliers sur lesquels repose le texte : les données avec un principe de minimisation ; le traitement (« terminé les déclarations interminables auprès de la CNIL, on doit faire son propre registre interne ») ; le renforcement de l'obligation de sécurité ; les droits des personnes avec de nouveaux comme celui à la portabilité des données (on passe du droit à l'information au droit à la compréhension) ; et le contrôle des flux transfrontières.

« La première chose à faire, à tout prix, est d'informer le Comex », explique l'avocate aux juristes d'entreprise et autres responsables SI, en leur conseillant la lecture des 6 étapes de la Cnil et des 12 étapes de l'ICO américaine.

La prise de conscience de l'exécutif est incontournable pour se donner les moyens de se mettre en conformité. Il faut ensuite lancer avec la RH un programme d'information et de formation des opérationnels à tous les niveaux. « Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et le Big data, la notion de données personnelles est en train de s'élargir », a expliqué Fabien Gandrille, le DPO de SCOR, en citant les notions de santé, politique, religion, et toutes les données à caractère économique qui peuvent faciliter notre identification. « Le principe majeur qui émerge avec le RGPD est la fameuse accountablity, cette capacité à rendre des comptes. Il faut savoir faire des choses et prouver qu'on les fait », a expliqué le DPO.

Sarah Piot a partagé un retour d'expérience très éclairant sur son rôle de CIL chez AAA DATA, une association du secteur de l'automobile, qui collecte de nombreuses données personnelles avec notamment les immatriculations. En tant que CIL, elle s'est confrontée à des difficultés pour mettre en place tous les projets liés aux obligations légales quant à la protection des données. Elle a donc adopté la méthode du « learning by doing » et a dû faire beaucoup de pédagogie auprès des équipes qui lui rétorquaient souvent « on n'est pas à la NASA ! ». Elle a ainsi « pris à bras-le-corps » le projet de mise en conformité au RGPD depuis plus d'un an et demi.

Enfin, Armand Heslot, ingénieur-expert au service de l'expertise technologique de la Cnil, a expliqué les objectifs du RGPD, notamment celui d'assurer la protection de nos données personnelles, de permettre leur libre circulation et de contribuer à la création d'un marché unique numérique européen, mais surtout de prendre en compte les évolutions technologiques. Après une présentation exhaustive, l'expert a pu répondre aux nombreuses questions de la salle sur les mécanismes à mettre en place en priorité, les détails sur les registres de traitement à tenir, les contrats de sous-traitance, les modalités de contrôle et de recouvrement des amendes, etc.