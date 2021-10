Taylor Wessing renforce son activité IP/IT avec l'arrivée de Marc Schuler

Marc Schuler dispose d'une expertise reconnue en matière de “soft IP” – marque et autres signes distinctifs, droits d'auteur, droits voisins, bases de données... Il intervient tant en conseil qu'en contentieux pour la protection et la défense de ces actifs, ainsi que sur la sécurisation de leur exploitation.

Il a en outre développé une pratique privilégiant une offre de services globale pour répondre aux besoins du marché qui s'inscrivent dans une convergence de plus en plus forte des technologies de communication et des techniques de management de la donnée et des actifs sous-jacents, et plus généralement dans les enjeux liés à la transformation digitale.

Comme le souligne Gilles Amsallem, managing partner du cabinet, « avec l'arrivée de Marc, nous renforçons sur le marché parisien notre expertise et notre notoriété dans nos activités IP/IT. En outre, ceci s'inscrit dans la stratégie de Taylor Wessing sur le plan international de faire de ces activités l'un des moteurs du cabinet ».

Marc Schuler ajoute : « Je vais m'atteler à renforcer les activités de conseil et contentieux en matière de soft IP et cultiver ma complémentarité en IT avec Valérie Aumage qui anime ce département et Philippe Glaser, ce qui nous permettra d'accompagner au mieux nos clients dans la gestion de leurs enjeux et notamment de leur transformation digitale. »

Marc Schuler est avocat au barreau de Paris (1995). Il est diplômé en droit du commerce international et titulaire d'un Masters degree in Laws (université de Reading, GB). Il est cité dans les classements (Best Lawyer, et Who's Who Legal) parmi les avocats de premier plan dans son domaine. Il est membre d'associations professionnelles dont notamment le Media Club et l'AMRAE.