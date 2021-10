Taylor Wessing renforce ses activités en Immobilier

Franck Lagorce, fort d'une expérience professionnelle de plus de 35 ans, intègre le département Immobilier de Taylor Wessing en qualité de senior counsel et complète ainsi l'équipe animée par Alfred Fink.

L'arrivée de Franck Lagorce s'effectue dans le cadre de la croissance du département après la nomination de Thomas Coëffé en qualité de counsel.

Après 10 ans de pratique générale en fiscalité, Franck se consacre depuis 25 ans aux opérations immobilières (investissements et financements). Il accompagne les acteurs du secteur immobilier français et internationaux sur leurs opérations nationales et transfrontalières, à tous les stades de leur évolution.

« L'expertise de Franck en organisation d'investissements et en structuration permet à notre équipe d'intégrer les paramètres fiscaux dans nos réflexions et d'adopter une vision parfaitement globale de la conduite d'une opération, qu'elle soit nationale ou transfrontalière », indique Dr. Alfred Fink, associé en charge du département Immobilier de Taylor Wessing en France.

Fort d'une présence accrue sur les trois marchés majeurs d'opérations immobilières en Europe (Royaume-Uni, Allemagne et France), Taylor Wessing renforce ainsi ses activités sur le territoire européen.