Taylor Wessing France, conseil de deux sociétés récompensées pour leur nombre de prises FttH en serv

Dans le prolongement de la parution du classement du « Top 20 des lignes FttH mise en service sur les RIP » pour le deuxième trimestre 2020, l'équipe Droit Public/Financements Projets de Taylor Wessing France a conseillé les sociétés LOSANGE FIBRE, arrivée en 1ère place avec 41 297 prises FttH réalisées, et ROSACE FIBRE, arrivée en 3ème place avec 20 276 prises FttH. Une performance exemplaire dans l'aménagement numérique dans le territoire du Grand Est, dont le territoire alsacien.

Ces succès sont l'aboutissement du travail des deux groupements lauréats composés des sociétés NGE et Altitude Infra, la CDC et les fonds Marguerite et Quaero Capital sur les deux projets de RIPs du Grand Est et de l'Alsace, RIPs. Ils ont également été rendus possibles par la poursuite du développement des deux projets par le directeur général de chacune des deux sociétés concessionnaires, Alain Sommerlatt (LOSANGE) et Brenoît Brechon (ROSACE).

L'action de ces dernières s'inscrit dans le cadre du plan Très haut débit (THD), qui vise à une couverture du territoire national en THD dès 2022. Leur performance démontre toute la pertinence du modèle de la concession pour le déploiement du THD. Le développement de cette infrastructure essentielle via la concession et la mobilisation d'investissements privés est devenu un enjeu important du développement économique et social, par ailleurs mis en lumière lors de la crise sanitaire.

Ce modèle pourrait utilement être mise en œuvre dans d'autres pays, notamment en Afrique, dont les besoins sont particulièrement importants dans des domaines économico-sociaux clés.