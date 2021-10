Taylor Wessing et KPMG conseils sur la reprise à la barre de l'enseigne Paule Ka

Le projet de reprise porté par Monsieur Thierry le Guénic s'inscrit dans une perspective de long terme, avec une adaptation de l'organisation et des structures, ainsi qu'un développement des activités de Paule Ka.

Depuis 2019, Monsieur Thierry le Guénic a pris des participations dans diverses entreprises dans le secteur de la mode et du prêt-à-porter, Burton of London, Chevignon, Cosmoparis, San Marina, Lejaby et les maillots de bain Rasurel et a procédé à l'acquisition de la société d'ameublement Habitat en juin dernier.

Les offres de reprise ont été présentées par la société Burton Capital, actionnaire majoritaire de la société Burton of London.

Maître Joanna Rousselet avait été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société et Maître Jean-Charles Dumortier avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Conseils de l'opération :

Taylor Wessing : Kristell Cattani, Associée, Restructuring

KPMG : François-Xavier Goldsmith, Director Restructuring-Distressed M&A