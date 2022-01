Taylor Wessing conseil d'Encavis sur l’acquisition de deux parcs éoliens en France

Encavis, spécialiste européen dans la production indépendante d'électricité dans le domaine des sources d'énergie renouvelable, acquiert auprès de Neoen deux parcs en cours de construction et dont la mise en service est prévue pour l’année 2023.

Après sa récente acquisition de deux centrales solaires également auprès de Neoen, Encavis poursuit ses ambitions d’acquisition et d’exploitation d’actifs sur le marché en croissance des sources d'énergie renouvelables en Europe.

Taylor Wessing accompagne régulièrement Encavis dans le cadre de diverses transactions portant sur des actifs de production d'énergie renouvelable.

Conseils de l’opération :

Acquéreur (Encavis)

• Taylor Wessing France :

o Corporate : François Mary, associé, Kevin Drela, collaborateur, et Olivia de Loisy, juriste

o Immobilier : Alfred Fink, associé, Thomas Coëffé, counsel, et Elise Milani, collaboratrice

o Droit de la concurrence : Evelyne Friedel, associée

o Droit administratif : Sophie Pignon, associée, Claire Desjardins, collaboratrice

Cédant (Neoen)

• Orrick Rambaud Martel : Rigo George, associé, Geoffroy Berthon, associé, Gergana Rodriguez-

Bacarreza, Of-Counsel, Constance Boillot, avocate, et Sarah Rachedi, avocate.