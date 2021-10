Taylor Wessing a accompagné Rambus dans le cadre de son acquisition du groupe PLDA

Pionnier des sous-systèmes de mémoire haute performance, Rambus entend par cette opération élargir son offre de services et de produits. L'ajout du savoir-faire de PLDA en matière de propriété intellectuelle numérique et d'ingénierie à la renommée internationale permet à Rambus de conforter sa position et de tirer profit de leurs diverses expertises combinées.

L'acquisition permettra ainsi à Rambus de développer les opportunités de marché et d'accélérer la croissance de l'entreprise grâce à la commercialisation de nouveaux produits de connectivité de mémoire, renforçant ainsi davantage sa compétitivité.

